Aydın'da eşi tarafından bıçakla yaralanan Suriyeli kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Aydın'da eşi tarafından bıçakla yaralanan Suriyeli kadın hastaneye kaldırıldı

24.02.2022 16:44
Aydın'da eşi tarafından bıçakla yaralanan Suriyeli kadın hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Suriye uyruklu kadın, ağır yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Suriye uyruklu kadın, ağır yaralandı.

Ortaklar Mahallesi Kalkınma Caddesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kan kaybı yaşayan Suriye uyruklu Kefaa Casim'i (24) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Vücudunda 8 bıçak yarası bulunduğu tespit edilen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Suç aleti bıçakla yakalanan kadının Suriyeli eşi Muhammed Hikmet (27), gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Germencik, Suriyeli, Suriye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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