Aydın'da eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde, eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen kadının cenazesi, toprağa verildi.
Eşi Nail Sedan tarafından öldürülen Esma Sedan (52) için evinin önünde cenaze namazı kılındı.
Namaz sırasında Sedan'ın 4 çocuğu taziyeleri kabul etti, yakınları gözyaşı döktü.
Cenaze, namazın ardından kadınlar tarafından omuzlanarak Çalışlı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü ve defnedildi.
Cenaze törenine Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez ve CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir de katıldı.
Olay
Çalışlı Mahallesi'nde dün Nail Sedan'ın pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Esma Sedan hayatını kaybetmiş, yakalanan Nail Sedan tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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