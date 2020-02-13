Aydın'da eşini bıçakla öldüren sanığa 20 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da eşini bıçakla öldüren sanığa 20 yıl hapis - Son Dakika

Aydın'da eşini bıçakla öldüren sanığa 20 yıl hapis

6 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde eşi Nergiz Yavaş'ı bıçaklayarak öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Aydın'da eşini bıçakla öldüren sanığa 20 yıl hapis, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde eşi Nergiz Yavaş'ı bıçaklayarak öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hüsameddin Yavaş, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Nergiz Yavaş'ın yakını E.E, olaydan yaklaşık 3 ay önce Nergiz Yavaş'ın yanına geldiğini, eşinden boşanmak istediğini söylediğini anlattı. E.E, Nergiz Yavaş'ın anlaşamadıklarını söylediği eşinin boşanma teklifini kabul etmediğini ve kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söylediğini ifade etti.

E.E, Nergiz Yavaş'ın görüştüğü iddia edilen H.Ç ile de çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi.

Tanık beyanlarının yalan olduğunu öne süren tutuklu sanık Hüsameddin Yavaş ise, "Ben öldüreceğim demedim. Ayrıca tanıkların dediği gibi H.Ç. ile Nergiz çocukluk arkadaşı olsaydı telefonuna H.Ç.'yi 'Berna' olarak kaydeder miydi?" diye konuştu.

Sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın "eşi haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik" indirimi uygulayarak sanığa 20 yıl hapis cezası verdi.

Yeniköy Mahallesinde geçen yıl 19 Mayıs'ta, Hüsameddin Yavaş (51), tartıştığı eşi Nergiz Yavaş'ı (43) bıçaklayarak öldürmüş, olay yerinden ayrıldığı aracıyla trafik kazası yapmıştı. Yavaş, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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