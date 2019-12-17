Aydın'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Aydın'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

7 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Aydın'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Hüsameddin Yavaş, taraf avukatları ve sanık ile maktul Nergiz Yavaş'ın yakınları katıldı.

Duruşmada iddia makamı, dinlenilmeyen tanıkların tamamlanması ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, sanığın, eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği H.Ç. ile olan telefon görüşmeleri raporlarının geldiğini ve maktul ile H.Ç. arasında birçok telefon görüşmesinin olduğunu belirtti.

Sanığın önceki duruşmada "Eşimle aramda bir soğukluk ve huzursuzluk vardı." yönündeki sözlerini hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, sanık ile eşinin çekildiği fotoğrafları delil olarak sundu.

Fotoğraflara ilişkin savunma yapan Yavaş, fotoğrafların eski tarihli olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Şubat 2020'ye erteledi.

Olay

Yeniköy Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta Hüsameddin Yavaş (51), tartıştığı eşi Nergiz Yavaş'ı (43) bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra olay yerinden ayrıldığı aracıyla Çine Emniyet Müdürlüğüne yakın bir mevkide geçirdiği kazada yaralanmıştı. Yavaş, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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