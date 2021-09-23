Aydın'da eşini ve kayınpederini yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, baba F.P. ile kızı Ö.Y'yi Aydın Devlet Hastanesine götürdü. Ö.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bunun üzerine yanında getirdiği falçata ile eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı, kayınpederini sopayla darbettiği ileri sürülen A.Y. evden ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. (52), boşanma aşamasındaki eşi Ö.Y. (51) ile konuşmak için kayınpederi F.P'nin (77) Park Mahallesi'ndeki evine geldi.

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