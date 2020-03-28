Son Dakika › Güncel › Aydın'da eski karısını ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Aydın'da eski karısını ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
6 saat önce
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde eski karısını ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde eski karısını ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.
Çamdibi Mahallesinde, boşandığı Neşe O. (43) ve oğlu Furkan K'yi (18) av tüfeğiyle öldüren Zeki K, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede susma hakkını kullanan Zeki K, tutuklandı.
Çamdibi Mahallesinde dün, eski eşi ve oğlunu öldüren zanlı, otomobiliyle olay yerinden kaçmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:50 Kaynak: AA
Son Dakika Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü Gaziantep Valiliğinden "toplu mezar" iddialarını yalanladı