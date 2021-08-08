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Aydın'da eşzamanlı çalışmalarla yollar yenileniyor - Son Dakika

Aydın'da eşzamanlı çalışmalarla yollar yenileniyor

08.08.2021 10:40
Aydın'da eşzamanlı çalışmalarla yollar yenileniyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi kent genelinde güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için eş zamanlı olarak 6 noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kent genelinde güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için eş zamanlı olarak 6 noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile yatırımlarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın kontrolünde ilerleyen yol yapım çalışmaları eşzamanlı olarak Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli, Efeler ve Kuşadası ilçelerinde tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Çerçioğlu: Tıkır tıkır çalışarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz

Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları yatırımları hızla gerçekleştirdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sorumluluk alanımızdaki yolların bakım, onarım ve yenilenmesi için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Trafik akışını hızlandıran, yayaların güvenliğini önceleyen bir prensiple çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kısa bir süre için tüm bürokratlarımız mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızın taleplerini dinledi ve yapılacak yatırımlarımızı hakkında bilgi verdi. Şuan gerçekleşen yol yapım çalışmalarımız bu görüşmeler ve gelecek planlamalarımız doğrultusunda ilerliyor. Hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile tıkır tıkır çalışarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Dursun Akçam Caddesi'nin yeni görünümüne kavuşacak.

Yaptığı milyonlarca liralık dev yatırımlarla birlikte Kuşadası'nın çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının yanı sıra üstyapı hizmetlerini de aralıksız olarak sürdürüyor. Dursun Akçam Caddesi'nde etap etap ilerlenen yol yapım sürecinde sıcak asfalt serim aşamasına geçildi. Fen işlerini ekiplerinin yoğun mesaisi Dursun Akçam Caddesi'nin yeni görünümüne kavuşacak.

Köşk'ün Yavuzköy Mahallesi yolunda çalışmalar sürüyor

Köşk'ün Yavuzköy Mahallesi'nin ana bağlantı yolunda çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri ekipleri, kazı ve temel malzeme seriminin ardından yolda sıcak asfalt aşamasına geçti. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yolda yapılan sıcak asfalt çalışmasıyla, konforlu ve güvenli bir hat oluşturularak, Yavuzköy mahalle sakinlerine uzun yıllar hizmet verecek kalıcı bir yatırım gerçekleştirilmiş olacak.

Büyükşehir Efeler'de yatırımlarına devam ediyor

Efeler'de Eski Çine Caddesi ve Osman Yozgatlı Kavşağı'nda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hem altyapı hem de üstyapı çalışması yapılan yolda ilk etap asfalt serimi tamamlandı. Yoldaki kaldırım ve diğer çalışmaların bitmesiyle birlikte 2. kat asfalt serimi yapılarak yol kullanıma hazır hale gelecek.

Çiftçilerin kullandığı yollar yenileniyor

Şehir merkezlerinde süren çalışmalarla birlikte sarp arazilerinden geçen ve sıklıkla çiftçilerin kullandığı yollar da Büyükşehir çalışmalarıyla yenileniyor. Etrafı tarım arazileri ile çevrili olan Paşa Yaylası ve Karange Mahallesi arasındaki 8.2 km uzunluğundaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmalarına başlandı. Bu çalışmaların ardından sathi kaplama yapılacak yolun Ağustos ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bu çalışmayla birlikte tarım arazilerini işleyen çiftçiler için konforlu ve güvenli bir daha Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmış olacak.

Nazilli'nin caddelerine Büyükşehir eli değiyor

Nazilli'ye yenilenmiş yollar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Bozyurt Mahallesi'ndeki 2.3 kilometrelik güzergahta da yol yapım çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Yolun kazı ve temel çalışmalarını sona bitiren Fen İşleri ekipleri, asfalt serimi aşamasına geçti. İlk etabı tamamlanan yolda ek çalışmaların tamamlanmasının ardından ikinci aşamada sıcak asfalt serimine başlandı.

Atça ve Donduran mahalleleri arasındaki 6.5 km uzunluğundaki yol yenileniyor

Tarım arazileri içinden geçen ve çiftçilerin sıklıkla kullandığı Sultanhisar Atça ve Yenipazar Donduran mahalleleri arasındaki 6,5 km uzunlundaki yolda ise yenileme çalışmaları başladı. Eski asfaltın kaldırılması ile başlanan çalışmalar, şarampol ve banket bakımlarının ardından yeni sathi kaplama yapılarak son bulacak. Çalışmaların ardından oluşacak yenilenmiş konforlu yolda çiftçiler mevsim şartları değişse bile rahat ulaşım sağlayacak. - AYDIN

Aydın'da eşzamanlı çalışmalarla yollar yenileniyor
Aydın'da eşzamanlı çalışmalarla yollar yenileniyor
Aydın'da eşzamanlı çalışmalarla yollar yenileniyor
Aydın'da eşzamanlı çalışmalarla yollar yenileniyor
Aydın'da eşzamanlı çalışmalarla yollar yenileniyor
Aydın'da eşzamanlı çalışmalarla yollar yenileniyor
Aydın'da eşzamanlı çalışmalarla yollar yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Nazilli, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da eşzamanlı çalışmalarla yollar yenileniyor - Son Dakika


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