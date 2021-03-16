Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ş.S.A, A.İ, K.B, A.K, D.K, Y.A. ve H.K'yi gözaltına aldı.

meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerinin kimlik bilgilerini tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 ev ve 5 iş yerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıkların faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 zanlı gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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