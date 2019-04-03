Son Dakika Haberleri: Aydın'da Ev Yangını

Aydın'da Ev Yangını

1 saat önce

Aydın'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

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Aydın'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'nde Doğukan Kınalı'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:20 Kaynak: AA

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