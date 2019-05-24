Son Dakika Haberleri: Aydın'da ev yangını

Aydın'da ev yangını

8 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hamidabat Mahallesi 279 sokakta oturan Çağlar Anmak'ın (27), ocakta yemeği unutması sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale etmeye çalışan Anmak, dumandan etkilendi.
Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı, hastaneye kaldırılan Anmak'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:43 Kaynak: AA
İtfaiye, Çine, Aydın, Güncel
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