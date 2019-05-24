Aydın'da ev yangını
8 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:43 Kaynak: AA
'ın Çine
ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hamidabat Mahallesi 279 sokakta oturan Çağlar Anmak'ın (27), ocakta yemeği unutması sonucu yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri gelene kadar yangına müdahale etmeye çalışan Anmak, dumandan etkilendi.
Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı, hastaneye kaldırılan Anmak'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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