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Aydın'da ev yangını

1 saat önce

AYDIN(AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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AYDIN(AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Soğancılar Mahallesinde Şaban Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale etmeye çalışan Yaşa Can Çiçek, Nuri Çiçek, Tahsin Gülseven ve Cansu Uyan dumandan etkilendi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, hastaneye kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:39 Kaynak: AA
İtfaiye, Çine, Aydın, Güncel
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