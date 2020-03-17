Aydın'da ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da ev yangını - Son Dakika

Aydın'da ev yangını

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.


Yangın, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan üç katlı apartmanın üçüncü katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rukiye İ.ye ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Zafer Mahallesi, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
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