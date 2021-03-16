Aydın'da ev yangını panikletti - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan ev yangını paniğe neden oldu. Anne ve iki çocuğunun yardımına komşuları yetişti.

Yangın, Meşrutiyet Mahallesi 2077 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın son katında saat: 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem ve Zeynep A.'ye ait dubleks evin üst katından dumanlar yükselmeye başladı. Evin içerisini saran dumanları fark eden Zeynep A. üst katta bulunan çocuklarını hemen alt kata indirdi. Anne ve çocukların yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangında müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında panikleyen anne ve çocukları komşuları tarafından sakinleştirildi. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN