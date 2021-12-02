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Aydın'da ev yangını...Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı - Son Dakika

Aydın'da ev yangını...Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı

02.12.2021 22:56

Aydın'da ev yangını...Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ev yangınında o esnada bölgede devriye gezen yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı.

Aydın'da ev yangını...Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ev yangınında o esnada bölgede devriye gezen yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı.

Olay, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Küme Evleri mevkiinde bulunan müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki M.Y. evde mahsur kaldı. Efeler'in ana elektrik merkezinin bulunduğu trafoların yakınında çıkan yangında, yunus ekiplerinin dikkati olası bir facianın da önüne geçti. Yangının çıktığı anlarda bölgede devriye gezen yunus ekipleri evden alevlerin yükseldiğini fark edince, hızlıca yangının çıktığı eve gitti. Yangın esnasında mahsur kalan 80 yaşındaki M.Y.'yi fark eden ekipler hemen yaşlı adamı dışarıya çıkarttı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise hızlıca yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yangın dolayısıyla dumandan etkilendiği öğrenilen yaşlı adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Aydın'da ev yangını...Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı
Aydın'da ev yangını...Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı
Aydın'da ev yangını...Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı
Aydın'da ev yangını...Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı

İtfaiye, Yangın, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da ev yangını...Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da ev yangını...Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı - Son Dakika
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