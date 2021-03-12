Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan ev yangınında 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Hisarcık Mahallesi'ndeki müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İtfaiye ekipleri, evde yaptıkları incelemede, Fatma Binbirçiçek'in (85) cesedini buldu.

Evde yalnız yaşadığı belirlenen kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.