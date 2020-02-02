Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

6 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde evde çıkan yangında 92 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde evde çıkan yangında 92 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çaltı Mahallesi'nde Hasan Ali Çetin'e (92) ait evde yangın çıktı.

Komşularının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Sağlık ekipleri yangında, evde yalnız yaşayan Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiği belirtildi.

Aydın, Çaltı, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:14 Kaynak: AA
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