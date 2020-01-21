Aydın'da evde patlama: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da evde patlama: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da evde patlama: 1'i ağır 2 yaralı

10 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde Fatih Alp Ürgen'e ait evde henüz belirlenmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayda Fatih Alp Ürgen ve evde bulunan Gamze Ak yaralandı.

Patlama sesini duyan Ürgen'in komşuları itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini aradı.

112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gamze Ak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Patlama sonucu yangın çıkan evde hasar oluştu.

Komşulardan Muhlis Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Patlama sesini duyduğumda 'Deprem mi oluyor' diyerek kendimi dışarı attım. Fatih yaralı halde 'Eşim içeride kaldı, öldü' dedi. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradık." dedi.

Ekiplerin, patlamanın sebebini tespit etme çalışmaları sürüyor.

Aydın'da evde patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Nazilli, Fatih, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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