Aydın'da evdeki patlamada yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da evdeki patlamada yaralanan kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evde meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

Aydın'da evdeki patlamada yaralanan kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evde meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

Zafer Mahallesi'nde dün meydana gelen patlamada yaralanan ve Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gamze Ak, 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Diğer yaralı Fatih Alp Ürgen'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada olaya ilişkin çalışmalarını tamamlayan ekipler, patlamanın, Ürgen'in benzin dökerek evi ateşe vermesi sonucu meydana geldiğini tespit etti.

Nazilli ilçesinde Fatih Alp Ürgen'e ait evde dün patlama meydana gelmiş, olayda Ürgen ve Gamze Ak yaralanmıştı. Patlama sonrası yangın çıkan evde hasar oluşmuştu.

Zafer Mahallesi, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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