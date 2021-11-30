Evden ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde evden ziynet eşyası çalarak hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozköy Mahallesinde Hidayet Yetim'in (38) evinden yaklaşık 100 bin lira ve Çamköy Mahallesinde Hüseyin Kırbıyık'ın (28) evinden yaklaşık 120 bin liralık ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler olay yerinde yaptığı parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin M.Ö. (35), İ.Ö. (37) ve M.Y. (32) olduğunu belirledi.

İzmir'de ikamet ettiğini tespit eden şüphelilerden M.Ö. ve İ.Ö. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.