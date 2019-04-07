Aydın'da Eve Dönmeyen Kız Çocuğu İçin Kayıp Başvurusu
1 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde, işe gitmek için dün sabah evinden ayrılan 16 yaşındaki Cansu Güner'den haber alınamadığı bildirildi.
Aydın
'ın Çine
ilçesinde, işe gitmek için dün sabah evinden ayrılan 16 yaşındaki Cansu Güner'den haber alınamadığı bildirildi.
İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Mutaflar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Cansu Güner, dün sabah çalıştığı kuaföre gitmek için evden ayrıldı.
Kızlarından haber alamayan ailesi, Cansu'nun çalıştığı iş yerine hiç gitmediğini öğrendi. Bunun üzerine baba Mustafa Güner
, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Kızının bulunması için yardım beklediğini belirten baba Güner, "Kızım
Cansu dün işe gitmek için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kızımı görenlerin veya yerini bilenlerin polis ve jandarmaya haber vermesini rica ediyorum." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:23 Kaynak: AA
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