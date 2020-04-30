Aydın'da eve yıldırım isabet etti: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evin pencerelerinde isabet eden yıldırım nedeniyle çatlaklar oluştuğu gözlendi.

Evde bulunan Adem Sarı (36), eşi Zeliha Sarı (31) ve 6 yaşındaki çocukları Mehmet Sarı yaralandı.

Asma Mahallesi Çardaklı mevkisinde bulunan bir eve yıldırım isabet etti.

Aydın 'ın Bozdoğan ilçesinde, bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

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