Son Dakika Haberleri: Aydın'da evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Aydın'da evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'da evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'da evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Necip Can'ın kullandığı 35 YJH 23 plakalı traktör, Işıklar Mahallesi'nde, yolun yaklaşık 10 metre aşağısındaki evin çatısına devrildi.

Ağır yaralanan Can, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evin çatısında hasar oluştu.

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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