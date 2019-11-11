Aydın'da evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
6 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:24 Kaynak: AA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Necip Can'ın kullandığı 35 YJH 23 plakalı traktör, Işıklar Mahallesi'nde, yolun yaklaşık 10 metre aşağısındaki evin çatısına devrildi.
Ağır yaralanan Can, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evin çatısında hasar oluştu.
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