Aydın'da evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Aydın'da evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı

6 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Neşetiye Mahallesi'nde oturan Hanifi İrgi'nin (45) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Komşularının yardımıyla evden çıkarılan ve ağır yaralanan Hanifi İrgi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İrgi buradaki müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Germencik Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar, Hanifi İrgi'nin ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Germencik, İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar
Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı Depremin simgesi Azize Çelik, hastanede kurtarıcısı olan itfaiye erinin ismini sayıkladı Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 21:16:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]