Aydın'da evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, eve düzenek kurarak Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evin bir odasına havalandırma sistemi kurulduğu ve 14 saksıda Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.
Aramada, 293 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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