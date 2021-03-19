Aydın'da evine dönmeyen kişi, boş su kuyusunda ölü bulundu - Son Dakika

Aydın'da evine dönmeyen kişi, boş su kuyusunda ölü bulundu
19.03.2021 22:07
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kayıp kişinin, boş su kuyusunda cesedi bulundu.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kayıp kişinin, boş su kuyusunda cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yamalak Mahallesi'nde yaşayan Fatih Sürer'in (44) evine dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi.
Yapılan araştırma sonucu, itfaiye ekiplerince 3 metrelik su kuyusundan Sürer'in cesedi çıkarıldı.
Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Sürer'in cesedi, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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