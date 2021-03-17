Aydın'da evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren 71 yaşındaki kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'da evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren 71 yaşındaki kişi yakalandı

17.03.2021 10:37
Aydın'da evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren 71 yaşındaki kişi yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan 71 yaşındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan 71 yaşındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Reisköy Mahallesinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddia edilen M.K'nin (71) adresine operasyon yaptı.

Operasyonda M.A gözaltına alındı.

Narkotik arama köpeği Dilbaz'ın da katıldığı aramada evin bahçesinde ekili 176 kök kenevir, toprağa gömülü kova içerisinde 100 kenevir tohumu ve 1 kilo 310 gram kubar esrar bulundu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren 71 yaşındaki kişi yakalandı - Son Dakika


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