Aydın'da, Eylül ayında rekor ceza - Son Dakika

Aydın'da, Eylül ayında rekor ceza

Aydın genelinde Eylül ayı içerisinde yapılan denetimlerde 18 bin araca toplam 9 milyon 397 bin 168 TL para cezası uygulandı.

Aydın'da, Eylül ayında rekor ceza, System.String[]

Aydın genelinde Eylül ayı içerisinde yapılan denetimlerde 18 bin araca toplam 9 milyon 397 bin 168 TL para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması amacıyla gerçekleştirilen trafik denetimlerinde Eylül ayında 138 bin 687 araç kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 18 bin 424 araca toplam 9 milyon 397 bin 168 TL para cezası uygulandı. Eylül ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 216 sürücü trafikten men

edildi. Kusurlarından dolayı 396 sürücünün de ehliyetine el konulurken, bin 17 araç trafikten men edildi.

1 ayda 5 ölümlü kaza meydana geldi

Alınan tüm önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 305 maddi hasarlı, 316 yaralamalı, 5 ölümlü olmak üzere toplam 626 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda toplam 436 kişi yaralanırken, 5 kişi de hayatını kaybetti. Konu ile ilgili Aydın Valilğinden yapılan açıklamada; "Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da, Eylül ayında rekor ceza

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da, Eylül ayında rekor ceza - Son Dakika

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