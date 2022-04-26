Aydın'da fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

26.04.2022 11:43
Aydın'da fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, kırsal Sobuca Mahallesi'ndeki bir defne yaprağı fabrikasında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 111 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevke dildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. İş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verilirken, alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Aydın'da fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Aydın'da fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Aydın'da fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Aydın'da fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

YORUMLAR
500
Park halindeki kamyonet alev aldı Park halindeki kamyonet alev aldı Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

Koçarlı, İtfaiye, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Hesabına 1 milyon TL gönderilen şoför, yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine iade etti
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:25 29 yaşındaki Rohat Balkı'dan 103 gündür haber alınamıyor! Bulana 50 bin TL ödül verilecek!
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
10:40 CHP'li Özgür Özel'in "Erdoğan tarih önünde mahkum olacak" sözlerine AK Parti Sözcüsünden tepki: Milli iradeyi tehdit
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 11:49:55. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da fabrikada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement