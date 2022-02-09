Üye Girişi
Aydın'da facia teğet geçti: Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi - Son Dakika

Aydın'da facia teğet geçti: Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi

09.02.2022 21:08

Aydın'da facia teğet geçti: Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir lisenin bahçesindeki yarım asırlık çam ağacı büyük bir gürültü ile devrilirken, öğrencilerin olay sırasında derste olması facianın önüne geçti.

Aydın'da facia teğet geçti: Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir lisenin bahçesindeki yarım asırlık çam ağacı büyük bir gürültü ile devrilirken, öğrencilerin olay sırasında derste olması facianın önüne geçti. Okulun bahçesine devrilen dev çam ağacını görenler, "Öğrencileri Allah korumuş" yorumunda bulundu.

Olay, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenciler 4'üncü dersteyken bahçede bulunan yaklaşık 50 yıllık dev çam ağacı rüzgarın da etkisi ile büyük bir gürültü ile devrildi. Ağacın devrildiği sırada 800 mevcutlu okulun öğrencilerinin ise derste olması büyük bir facianın önüne geçti. Ağacın devrildiğini gören okul idarecileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli kontrolleri yaptı. Olayda ölen yada yaralanın olmaması teselli kaynağı olurken, devrilen ağaç Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek olay yerinden kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan, "Çok şükür can kaybı ve yaralımız yok"

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan olayı duyar duymaz okula geldiklerini ifade ederek, "Okul müdürümüzün olayı haber vermesi ile birlikte hemen okula geldik. Öğrencilerimizin 4'üncü ders esnasında içerideyken okulun kuruluşunda bahçeye dikilen ağaçlardan bir tanesi rüzgarın da etkisi ile bir anda yıkılmış. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Herhangi bir maddi zarar da yok. Daha önceden bu tür sıkıntılı ağaçların kesilmesi ile ilgili okulumuzun hem Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne hem de ilgili belediyelere yazdığı yazışmalar da mevcut. Çok şükür herhangi bir zarar ziyan olmadan bu olayı atlattık" dedi.

Aydın'da facia teğet geçti: Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi
Aydın'da facia teğet geçti: Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi
Aydın'da facia teğet geçti: Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi

YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, Efeler, Mevla, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da facia teğet geçti: Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:10 Gündem olacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" detayı
21:02 Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı
20:29 Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi! İşte yeni fiyatı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
20:24 İstanbul'da polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada 1 kadın yaşamını yitirdi! O anlar kameralarda
19:50 Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti
19:39 Tunç Soyer'den sonra Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı! Tutar bir hayli fazla
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi
19:21 Pembe saçlarını unutun! Ebrar Karakurt'un değişimi takipçilerinden tam puan aldı
19:11 Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı: Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 21:17:28. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da facia teğet geçti: Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement