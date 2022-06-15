Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu

15.06.2022 20:11

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar sebebiyle çocuk parkı içerisindeki yaklaşık 10 metre uzunluğundaki çam ağacı devrilirken, olay esnasında parkta oynayan çocukların dakikalar önce yağış sebebiyle evlerine dağılması faciayı önledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar sebebiyle çocuk parkı içerisindeki yaklaşık 10 metre uzunluğundaki çam ağacı devrilirken, olay esnasında parkta oynayan çocukların dakikalar önce yağış sebebiyle evlerine dağılması faciayı önledi.

Aydın'ın birçok ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir anda başlayan ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, mahalledeki birçok ağacı devirirken hayatı olumsuz etkiledi. Mahalle meydanında bulunan çocuk oyun parkındaki çam ağacı da şiddetli rüzgardan nasibini aldı. Park içerisinde bulunan yaklaşık 10 metrelik çam ağacı, rüzgarın etkisiyle devrildi. Olay esnasında parkın boş olması facianın önüne geçerken, olayda can kaybı ve yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Ağacın bir kısmı yol kenarına devrilirken, kaldırımda bulunan belediyenin reklam panosu da zarar gördü. Öte yandan mahalle girişindeki ağaçlardan biri de yol kenarındaki boş arsaya devrildi. Yaşanan olay üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Efeler Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı elektrikli testere ile parçalayarak parkı temizledi.

"ÇOK ŞÜKÜR ÇOCUKLARIMIZ YOKTU"

Yağmurun bir anda bastırdığını ve göz gözü görmez hale geldiğini ifade eden Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, "Bir anda fırtına, yağmur ve dolu yağdı. Biz ne olduğunu anlayamadan zaten baktık ağaçlar devrilmeye başladı. Bir anda afet geldi, Allah beterinden korusun. Çok kötü olduk yani çamları biran önce kesmemiz lazım. Çünkü yarın yine devrilecek o ağaçlar. İnşallah sesimizi duyarlar ve keserler. Efeler Belediyesini aradık sağ olsun başkanımız ekiplerini gönderdi. Devrilen ağaçlar sebebiyle kopan elektrik telleri vardı, hemen AYDEM'i de aradık, elektriği kesmek için geldiler. Çok şükür can kaybımız olmadı sadece hasarımız var. Can kaybımız olmadığı için mutluyuz. Çok şükür parka ağaç devrildiği an çocuklarımız yoktu. Yağmur başladığı an evlerine gitmişlerdi. Eğer orada olsalardı, bu ağaç onların üstüne devrilseydi çok büyük bir facia olabilirdi" dedi.

(Uğur Eser - Murat Uçkaç/İHA)

Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu
Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu
Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu
Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu
Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu
Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu
Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu
Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu
Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu
Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu
Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu
Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu
Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu

YORUMLAR
500
Kiraz ağacından inerken kayan çocuğun eline demir çit saplandı Kiraz ağacından inerken kayan çocuğun eline demir çit saplandı Sultangazi'de kiraz ağacından inerken kaydı: Çocuğun eline demir çit saplandı Sultangazi'de kiraz ağacından inerken kaydı: Çocuğun eline demir çit saplandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
20:16 Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:39:26. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement