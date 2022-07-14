Aydın'da faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil lokantaya daldı - Son Dakika
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Aydın'da faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil lokantaya daldı

14.07.2022 17:36
Aydın'da faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil lokantaya daldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil kontrolden çıkarak cadde üzerindeki lokantaya daldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil kontrolden çıkarak cadde üzerindeki lokantaya daldı. Faciadan dönülen ve maddi hasarla atlatılan kazada lokantada bulunan müşteriler büyük panik yaşadı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi ile Sağlık Caddesi kesişiminde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ü. yönetimindeki 35 BBG 351 plakalı otomobil ile K.K. idaresindeki 09 LP 012 plakalı otomobil Kıbrıs Caddesi ve Sağlık Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 09 LP 012 plakalı otomobil cadde üzerinde bulunan bir lokantaya daldı. Olayda lokantada bulunan müşteriler büyük panik yaşarken, otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle kapanan yolu trafiğe açtı. Kazada lokantanın camları kırılırken, otomobiller ve park halinde bulunan motosiklet ve bisiklette maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil lokantaya daldı - Son Dakika

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