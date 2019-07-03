Aydın'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza saat 21. 45 sıralarında Kuyucak yakınlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Söke'den Denizli istikametine giden bir panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip tıra çarptı. Kazada sürücünün eşi ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ile 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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