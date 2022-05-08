Aydın'da feci kaza: 7 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da feci kaza: 7 yaralı

08.05.2022 22:33
Aydın'da feci kaza: 7 yaralı

Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Aydın- Denizli karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Köşk ilçesi Ovaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın istikametinde seyir halinde olan 38 UF 345 plakalı otomobilin sürücüsü E.G. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride uçtu. Yolun karşısına geçen otomobil o esnada Denizli istikametinde gitmekte olan A.Ç. idaresindeki 20 ASR 88 plakalı otomobil ile C.Y. idaresindeki 20 ALY 15 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 38 UF 345 plakalı otomobil ikiye bölünürken, 20 ASR 88 plakalı otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İkiye bölünen aracın sürücüsü E.G. ağır yaralanırken, 20 ASR 88 plakalı otomobil içerisindeki A.Ç., N.Ç., S.Ç., S.Ç., ile 20 ALY 15 plakalı otomobil içerisindeki C.Y. ve E.Y. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, ağır yaralanan E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri muhtemel bir patlamaya karşı araçların elektrik bağlantılarını keserken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan E.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Aydın'da feci kaza: 7 yaralı
Aydın'da feci kaza: 7 yaralı
Aydın'da feci kaza: 7 yaralı
Aydın'da feci kaza: 7 yaralı
Aydın'da feci kaza: 7 yaralı
Aydın'da feci kaza: 7 yaralı
Aydın'da feci kaza: 7 yaralı

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Otomobil, Denizli, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da feci kaza: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da feci kaza: 7 yaralı - Son Dakika
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