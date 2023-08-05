Aydın'da feci kaza... Hızla gelen otomobil yaşlı kadına böyle çarptı - 'Sürücünün tutuklu yargılanmasını istiyoruz' - Son Dakika
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Aydın'da feci kaza... Hızla gelen otomobil yaşlı kadına böyle çarptı - 'Sürücünün tutuklu yargılanmasını istiyoruz'

05.08.2023 11:30

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına süratle gelen bir otomobil çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybederken, kaza anı kameralar tarafından kaydedildi. Aile otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına itiraz ederek, tutuklu yargılanmasını istiyor.

Aydın'da feci kaza... Hızla gelen otomobil yaşlı kadına böyle çarptı

-"Sürücünün tutuklu yargılanmasını istiyoruz"

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına süratle gelen bir otomobil çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybederken, kaza anı kameralar tarafından kaydedildi. Aile otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına itiraz ederek, tutuklu yargılanmasını istiyor.

Kaza, 1 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında Davutlar yolu üzeri Soğucak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.A, idaresindeki 09 FA 760 plakalı otomobil kavşağa hızlı bir şekilde girdi. O sırada yaya geçidinden çocukları ile birlikte karşıya geçmeye çalışan 64 yaşındaki Songül Görer'e otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Görer, metrelerce havaya uçtu. Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 64 yaşındaki Songül Görer, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yoğun bakım ünitesinde 5 gün tedavisine devam edilen Görer, daha sonra İzmir'de özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan incelemede ise otomobilin yaklaşık 20 metre fren izinin bulunduğu öğrenildi.

"Sürücünün serbest bırakılmasına itiraz ediyoruz"

Sürücü Ö.F.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması aileyi derinden üzdü. Ailenin avukatı Sinan Metin yaptığı açıklamada, " Sürücü kavşağa girerken hem ışıkları ihlal ediyor hem de 110 kilometre hızla giriyor. Sürücünün Songül Görer'e çarpması sonucu maalesef müvekkilim hayatını kaybetmiştir. Şüpheli, karayolları trafik kanununun 47, 52 ve 74'üncü maddeleri gereğince bu olayda tam kusurludur. Ortada taksirle ölüme neden olmak değil, kasten ölüme neden olduğunu düşünüyoruz. Sürücü bu olaydan sonra maalesef savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu serbest bırakılma kararına itiraz ediyoruz. Bu kişinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da feci kaza... Hızla gelen otomobil yaşlı kadına böyle çarptı - 'Sürücünün tutuklu yargılanmasını istiyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da feci kaza... Hızla gelen otomobil yaşlı kadına böyle çarptı - 'Sürücünün tutuklu yargılanmasını istiyoruz' - Son Dakika
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