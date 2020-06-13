Aydın'da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı - Son Dakika

Aydın'da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında bir araç metal yığınına döndü.

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında bir araç metal yığınına döndü. Feci kazada araç içerisinde sıkışan ikisi çocuk 4 kişi adeta metal yığınına dönen araçtan sağ salim çıkarıldı. Görenleri şaşkına çeviren kazanın nasıl meydana geldiğini çözebilmek için trafik ekipleri çalışma başlattı. Kaza patlama sesine duyanların bölgeye gitmesi ile ortaya çıktı.

İlginç kaza gece yarısı saat 01: 30 sıralarında Muğla-Aydın Karayolu Aydın Şehirlerarası Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan Alpay Günaydın yönetimindeki 09 ACT 235 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önce yolun sağ tarafındaki aydınlatma direğine çarptı. Aşırı hızla çarptığı aydınlatma direğini yolun ortasına deviren otomobil hızını alamayıp bu defa yolun sol tarafındaki trafik lambalarını taşıyan direğe çarptı.

Aydın otogarında görevli polis ekipleri ve vatandaşlar peş peşe gelen iki ayrı patlama sesi üzerine karayoluna koşunca feci kaza ile karşılaştı. Adeta metal yığınına dönen araçta sıkışan 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekiplerinin de yardımı ile araçta sıkışan 4 kişi çıkarıldı. Adeta metal yığınına dönen araçtaki sürücü Alpay Günaydın, eşi Sema Günaydın ve çocukları Ali Andaç ve Merih Günaydın'ın kazayı sağ salim atlatması teselli kaynağı oldu.

İlginç kazanın meydana geliş şekli herkesi şaşırtırken, polis ekipleri kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan Muğla-Aydın karayolu ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Sıkıştıkları araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 4 kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İbrahim Kılınç - Murat Uçkaç/İHA)

Aydın'da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 09:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anlarını anlattı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada         
15:49
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı         
15:49
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın         
15:43
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi         
15:35
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler         
15:30
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu         
15:20
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık         
15:14
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et         
14:51
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak         
14:42
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor         
14:41
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar         
14:39
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu         
14:38
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız         
14:37
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak         
14:34
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi         
14:33
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış         
14:30
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı         
14:24
CZN Burak, CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi         
14:21
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
13:56
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti         
13:39
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı         
13:35
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı         
13:21
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular         
13:17
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi         
12:49
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı         
12:34
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek         
12:33
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
12:29
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı         
12:27
Baklava paylaşımı yapan Amerikalı yıldız şarkıcı Halsey, Türk çıktı Baklava paylaşımı yapan Amerikalı yıldız şarkıcı Halsey, Türk çıktı         
12:21
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 16:05:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]