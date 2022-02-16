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Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı - Son Dakika

Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı

16.02.2022 21:49
Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı

Aydın'da aşırı alkollü bir vatandaş, yolda yürüdüğü sırada bir esnafın elindeki bıçağı zorla alarak karnına saplamaya başladı. Kanlar için ambulansa bindirilen şahıs, bu esnada polisin de silahını almaya çalıştı.

Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü olan Ö.B., Atatürk Bulvarı üzerinde ilerlediği esnada bir esnafın elinden bıçağı zorla alarak karnına vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan Ö.B., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AMBULASTA POLİSİN DE SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

Ambulansa bindirildiği esnada polisin silahını almak isteyen Ö.B., ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Atatürk Bulvarı, Kuşadası, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı - Son Dakika
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