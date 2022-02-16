Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü olan Ö.B., Atatürk Bulvarı üzerinde ilerlediği esnada bir esnafın elinden bıçağı zorla alarak karnına vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan Ö.B., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ambulansa bindirildiği esnada polisin silahını almak isteyen Ö.B., ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı - Son Dakika