Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı - Son Dakika

Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü olan Ö.B., Atatürk Bulvarı üzerinde ilerlediği esnada bir esnafın elinden bıçağı zorla alarak karnına vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan Ö.B., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AMBULASTA POLİSİN DE SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

Ambulansa bindirildiği esnada polisin silahını almak isteyen Ö.B., ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.