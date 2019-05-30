Aydın'da Fetih Şöleni'nde 10 bin kişiye iftar yemeği verildi

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Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var

MHP Lideri Bahçeli, 50 il başkanını İstanbul seçimi için Ankara'ya çağırdı

Sevgilisini öldüren kadın: Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için elime aldım