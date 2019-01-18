Aydın'da Fetö'nün Sözde Son İl İmamına 13 Yıl Hapis

AYDIN (İHA) – Aydın'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün sözde 'son il imamı' olduğu iddia edilen Erdem Saraç, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AYDIN (İHA) – Aydın'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün sözde 'son il imamı' olduğu iddia edilen Erdem Saraç, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün sözde son il imamı Erdem Saraç'ın yargılanması tamamlandı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanık Erdem Saraç hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi. - AYDIN

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