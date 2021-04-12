Aydın'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin soruşturmada 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kentteki yeniden yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda M.U, Y.E.Y, H.D, D.Ç, H.K, Ö.D. ve M.F.G. yakalandı.
Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital verilere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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