Aydın'da Fetö Operasyonu
38 dakika önce
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 5 polis memuru gözaltına alındı.
Aydın
'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 5 polis memuru gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 5 polisin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 5 polis gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el ve verilere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:07 Kaynak: AA
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