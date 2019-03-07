Son Dakika Haberleri: Aydın'da Fetö Operasyonu

Aydın'da Fetö Operasyonu

38 dakika önce

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 5 polis memuru gözaltına alındı.

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Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 5 polis memuru gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 5 polisin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 5 polis gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el ve verilere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:07 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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