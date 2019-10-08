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Aydın'da FETÖ operasyonu

2 saat önce

İzmir merkezli aralarında Aydın'ın da bulunduğu 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İzmir merkezli aralarında Aydın'ın da bulunduğu 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen, aralarında İzmir ve Manisa barolarına kayıtlı 2 serbest avukat, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 mühendis, 1 teknisyen, 3 esnaf, 4 muhasebeci, meslekten ihraç edilen 7 öğretmenin de bulunduğu 33 şüpheli ile aleyhlerinde ifade, teşhis, mahrem fişleme gibi deliller bulunan görevdeki 5 polis memuru, biri ihraç 1. Sınıf Emniyet Müdürü, 2 ihraç edilmiş komiser yardımcısı, 6 ihraç polis memuru, 3 mahrem imam, 1 gelir uzmanı olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere Ankara, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Çorum, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. - AYDIN

İzmir, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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