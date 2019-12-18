Aydın'da FETÖ operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da FETÖ operasyonu

7 saat önce

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Aydın'da FETÖ operasyonu, System.String[]

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PYD'ye yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ'da aralarında 2 ihraç komiser yardımcısı, 4 eski polis memuru, 1 halen görevde olan polis memuru, 2 öğretmen ve dershane müdürünün olduğu toplam 18 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 12'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

(İHA)

İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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