Aydın'da FETÖ operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da FETÖ operasyonu - Son Dakika

Aydın'da FETÖ operasyonu

6 saat önce

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu Balıkesir merkezli 16 ilde, 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Aydın'da FETÖ operasyonu, System.String[]

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu Balıkesir merkezli 16 ilde, 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imamlar tarafından ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla irtibat kurulduğu tespit edilen Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarında görevli toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.


Balıkesir polisi FETÖ'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Balıkesir merkezli 16 il ve 40 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 14'ü halen görevde, 4'ü ihraç, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi, 2'si Sağlık Bakanlığına geçiş yapmış, 1'i emekli, 1'i açıkta olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına karar verildi. Balıkesir'de 10, Kahramanmaraş'ta 4, Tekirdağ'da 4, Bolu'da 3, Kocaeli'de 3, Ankara'da 2, Hatay'da 2, Iğdır'da 2, Bursa'da 2, Aydın'da 2, Düzce'de 1, Eskişehir'de 1, Hakkari'de 1, Ardahan'da 1, Giresun'da 1, Afyonkarahisar'da 1 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - AYDIN

Balıkesir, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
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