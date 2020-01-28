Son Dakika › Güncel › Aydın'da FETÖ/PDY şüphelisi yol uygulamasında yakalandı - Son Dakika
Aydın'da FETÖ/PDY şüphelisi yol uygulamasında yakalandı
6 saat önce
Aydın'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Aydın'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Yapılan kimlik sorgulamasında kadın şüpheli R.Ç. hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Son Dakika Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler! BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak