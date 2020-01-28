Aydın'da FETÖ/PDY şüphelisi yol uygulamasında yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da FETÖ/PDY şüphelisi yol uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Aydın'da FETÖ/PDY şüphelisi yol uygulamasında yakalandı

6 saat önce

Aydın'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.

Aydın'da FETÖ/PDY şüphelisi yol uygulamasında yakalandı, System.String[]

Aydın'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik sorgulamasında kadın şüpheli R.Ç. hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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