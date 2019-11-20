Son Dakika Haberleri: Aydın'da FETÖ üyeliğinden aranan kişi yol denetiminde yakalandı
Son Dakika Güncel Aydın'da FETÖ üyeliğinden aranan kişi yol denetiminde yakalandı - Son Dakika

Aydın'da FETÖ üyeliğinden aranan kişi yol denetiminde yakalandı

6 saat önce

Aydın'da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan kişi yol denetiminde yakalandı.

Aydın'da FETÖ üyeliğinden aranan kişi yol denetiminde yakalandı, System.String[]

Aydın'da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan kişi yol denetiminde yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yol denetiminde bir otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde Ç.K adlı kişi hakkında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Ç.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da görüntülendiği ve 24 saat içinde yakalanacağı iddia edildi
Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 8 sivil hayatını kaybetti "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim Şule Çet davasında sanıkların mektupları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 22:14:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da FETÖ üyeliğinden aranan kişi yol denetiminde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]