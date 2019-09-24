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Aydın'da FETÖ'ye bağlı özel okulda öğretmenlik yapan şahıs Edremit'te yakalandı

49 dakika önce

Aydın ve Edremit'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait özel okul ve dershanelerde görev yaptığı tespit edilen M.B isimli öğretmen polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aydın'da FETÖ'ye bağlı özel okulda öğretmenlik yapan şahıs Edremit'te yakalandı, System.String[]

Aydın ve Edremit'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait özel okul ve dershanelerde görev yaptığı tespit edilen M.B isimli öğretmen polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir polisi Fethullahçı Terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan soruşturma başlatılan Edremit ilçesinde ikamet eden, Aydın ve Edremit'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait özel okul ve dershanelerde görev yaptığı tespit edilen M. B. adlı öğretmen ikamet adresinde yapılan aramada yakalandı. Yakalanan şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca SEGBİS vasıtasıyla alınan ifadesinin akabinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - AYDIN

Edremit, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:27 Kaynak: İHA
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