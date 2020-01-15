Aydın'da filede Sobolska gitti, Planinsec geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın'da filede Sobolska gitti, Planinsec geldi - Son Dakika Spor

Aydın'da filede Sobolska gitti, Planinsec geldi

6 saat önce

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde pazar günü ikinci yarının ilk maçında evinde lider VakıfBank'la karşılaşacak Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçikalı orta oyuncu Dominika Sobolska ile yollarını ayırıp, Slovenyalı orta oyuncu Sasa Planinsec ile anlaştı.

Aydın'da filede Sobolska gitti, Planinsec geldi, System.String[]

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde pazar günü ikinci yarının ilk maçında evinde lider VakıfBank'la karşılaşacak Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçikalı orta oyuncu Dominika Sobolska ile yollarını ayırıp, Slovenyalı orta oyuncu Sasa Planinsec ile anlaştı. Son olarak Çin'in Zhejiang takımında forma giyen 25 yaşındaki voleybolcu ülkesinde OK Nova KBM Branik, Almanya'da ise Dresdner SC kulüplerine oynadı. 1.85 boyundaki Planinsec, ligin ikinci yarısında Aydın ekibinin başarısı için ter dökecek.


Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Sasa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:27 Kaynak: DHA
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