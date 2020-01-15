Aydın'da filede Sobolska gitti, Planinsec geldi

Son olarak Çin'in Zhejiang takımında forma giyen 25 yaşındaki voleybolcu ülkesinde OK Nova KBM Branik, Almanya'da ise Dresdner SC kulüplerine oynadı. 1.85 boyundaki Planinsec, ligin ikinci yarısında Aydın ekibinin başarısı için ter dökecek.