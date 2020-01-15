Aydın'da filede Sobolska gitti, Planinsec geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın'da filede Sobolska gitti, Planinsec geldi - Son Dakika Spor

Aydın'da filede Sobolska gitti, Planinsec geldi

9 dakika önce

Son olarak Çin'in Zhejiang takımında forma giyen 25 yaşındaki voleybolcu ülkesinde OK Nova KBM Branik, Almanya'da ise Dresdner SC kulüplerine oynadı.

Aydın'da filede Sobolska gitti, Planinsec geldi, System.String[]

Son olarak Çin'in Zhejiang takımında forma giyen 25 yaşındaki voleybolcu ülkesinde OK Nova KBM Branik, Almanya'da ise Dresdner SC kulüplerine oynadı. 1.85 boyundaki Planinsec, ligin ikinci yarısında Aydın ekibinin başarısı için ter dökecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:17 
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