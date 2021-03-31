Filyasyon ekibine saldıran kişi tutuklandı - Son Dakika

Filyasyon ekibine saldıran kişi tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanlarına saldıran kişi hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanlarına saldıran kişi hakimlikçe tutuklandı. Yenicami Mahallesi'nde dün yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olay Bir Kovid-19 hastasına ilaç vermek için dün Yenicami Mahallesi'ne giden filyasyon ekibine hastanın ismini soran C.G, bu bilginin paylaşılamayacağı yanıtı üzerine sağlık çalışanlarına saldırarak kaçmış, daha sonra polis tarafından yakalanmıştı.

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