Aydın'da firari 2 hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da firari 2 hükümlü tutuklandı

04.05.2022 12:08
Aydın'da firari 2 hükümlü tutuklandı

Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis ekiplerince tutuklandı.

Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis ekiplerince tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli ve hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda N.C.H. (31), Ş.S. (36), P.C.S. (18) ve G.K. (33) yakalandı.

Hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Ş.S. ile 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.K, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli ise işlemin ardından serbest bırakıldı.

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İncirliova, Hisarcık, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da firari 2 hükümlü tutuklandı - Son Dakika


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